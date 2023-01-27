Обнинский расчленитель рассказал, как убивал молодую пару в Новогоднюю ночь

Как мы уже сообщали, в середине января в Обнинске в канализационном колодце на улице Любого были найдены расчлененные тела двух человек – мужчины и женщины.

Следы привели к 34-летнему жителю Обнинска, который несколькими днями ранее при содействии своей несовершеннолетней сожительницы, изнасиловал 17-летнюю девушку.

Как выяснилось, данный гражданин ранее уже привлекался за тяжкие преступления. Следователи нашли в его квартире следы крови и другие предметы, подтверждающие его причастность к январской расправе. Собственно, сам он в ходе следственных действий также признался в убийстве.

По его словам, произошло это в Новогоднюю ночь из-за словесного конфликта. В ходе следственного эксперимента он детально описал, как это было.

С его слов, гость по имени Михаил в ходе ссоры якобы начал ему угрожать, после чего обнинец схватил нож и нанес ему удар под нижнюю челюсть в область черепа. На шум выбежали девушки – 17-летняя сожительница Соня и знакомая погибшего Ксения.

- После того как я убил Михаила, Ксения начала волноваться. Я ей сказал, что вот, я убираю нож, - рассказывает в ходе следственного эксперимента мужчина. - Когда мы боролись, Ксения навалилась на меня, Соня нанесла ей несколько ударов мачете по голове. Потекла кровь. Ксения вырвалась, перехватила мачете и ударила меня в лоб.

После этого, по словам убийцы, раненая Ксения начала двигаться на Соню, тогда он поднял с пола нож и нанес ей такой же удар как и мужчине - под нижнюю челюсть.

Чтобы замести следы, он сложил расчлененные тела в хозяйственные сумки, вынес их из квартиры и спрятал в канализационном колодце.

Как сообщили в пятницу, 27 января, в Следственном комитете Калужской области, степень причастности к этому преступлению 17-летней подруги обвиняемого сейчас устанавливается.

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