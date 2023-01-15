Расчлененных тел было два: подробности о жуткой находке в обнинском канализационном люке

Как мы уже сообщали, сегодня в 11 часов утра в канализационном колодце на улице Любого в Обнинске были обнаружены фрагменты человеческого тела.



Как выяснилось, тел было два - мужчины и женщины. Жуткую картину первыми увидели сотрудники аварийной службы МПКХ, которые приехали сюда, чтобы прочистить затор в канализации возле дома №7.



- Стал открывать крышку колодца, выпал фрагмент тела: левая стопа и нижняя часть ноги, - прокомментировал сотрудник аварийной службы МПКХ.



Прибывшие на место оперативники также обнаружили несколько полиэтиленовых мешков, в которых находились расчлененные части тел.



По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Личности погибших пока не установлены.

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