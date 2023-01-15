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В Калужской области в канализационном люке обнаружили фрагменты человеческого тела

Диана Коршикова
Опубликовано: 15.01.2023 13:53 0 809
В Калужской области в канализационном люке обнаружили фрагменты человеческого тела

Как сообщили в прокуратуре Калужской области в воскресенье, 15 января, в Обнинске в канализационном люке на улице Любого обнаружили фрагменты человеческого тела.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Их работу координирует прокурор города Павел Гильдиков. 

По данному факту Следственный комитет РФ по Калужской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В данный момент проводятся следственные действия для установления личности погибшего и обстоятельств данного преступления.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 15.01.2023 13:53 0 809
Тэги: обнинск происшествия
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