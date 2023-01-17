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Подозреваемые в расчленении пары из Обнинска могли перед этим изнасиловать 17-летнюю девушку

Диана Коршикова
Опубликовано: 17.01.2023 09:55 0 549
Подозреваемые в расчленении пары из Обнинска могли перед этим изнасиловать 17-летнюю девушку

Чудовищная история с найденными в Обнинске в канализационном люке расчлененными телами мужчины и женщины получила не менее страшное продолжение.

Как мы сообщали в понедельник, 16 января, на подозреваемых – 34-летней мужчину и 17-летнюю девушку – следователи вышли через другое преступление, которое они могли совершить.

Дело в том, что в Следственном комитете по Калужской области проходило расследование уголовного дела по заявлению 17-летней обнинчанки об изнасиловании в квартире ее знакомых. Собственно тогда же в поле зрения правоохранителей попал 34-летний мужчина, который в ходе задержания размахивал ножом и угрожал полицейским. 

По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней его заключили под стражу. Также следователи получили сведения о причастности к совершению этого преступления его 17-летней сожительницы, которая могла содействовать в применении насилия в отношении девушки. Она также была задержана. 

После того, как 15 января в канализационном люке на улице Любого были обнаружена расчаленные тела и следователи взялись за дело, ниточки удивительным образом привели в квартиру недавно задержанной парочки.

- При тщательном осмотре места происшествия криминалистами областного управления СК России с применением криминалистической техники обнаружены следы вещества, похожего на кровь. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу, - отметили в Следственном комитете.

Сейчас специалисты проводят комплекс следственных действий, чтобы проверить причастность задержанных за изнасилование еще и к убийству.

Видео с места преступления смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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Диана Коршикова
Опубликовано: 17.01.2023 09:55 0 549
Тэги: обнинск криминал происшествия
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