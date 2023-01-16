В Обнинске установили граждан, которые могут быть причастны к расчленению двух человек

Как мы уже сегодня сообщали, в Обнинске были установлены личности мужчины и женщины, чьи расчлененные тела были найдены в канализационном колодце в воскресенье.

В понедельник, 16 января, в УМВД России по Калужской области также сообщили о том, что сотрудники уголовного розыска установили людей, которые возможно имеют отношение к этому жестокому убийству.

Установив личность убитого мужчины, далее при отработке круга его общения, в поле зрения полицейских попал ранее судимый обнинец, которого уже задержали по подозрению в совершении иного преступления, а также его знакомую.

- Девушка была доставлена в территориальный орган внутренних дел, где дала показания по факту произошедшего, - отметили в УМВД региона.

Сейчас ее передали следователям для последующих процессуальных действий.

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