В Обнинске установили личность мужчины и женщины, чьи расчлененные тела были найдены в канализации
Как сообщил в понедельник, 16 января, на планерке в администрации Обнинска прокурор города Павел Гильдиков, правоохранительным органам удалось установить личности двух человек - мужчины и женщины - чьи тела были найдены в воскресенье в канализационном колодце на улице Любого.
В данный момент продолжаются следственные действия.
Также, как мы уже сообщали, по данному факту Следственный комитет РФ по Калужской области возбудил уголовное дело по статье убийство.
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