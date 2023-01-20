В Обнинске открылась первая в России GMP-лаборатория клеточных технологий

Как мы уже сообщали, в пятницу, 20 января, в Обнинске состоялось сразу несколько крупных мероприятий. С утра был открыт памятник двум атомщикам на территории Технической академии Росатома, далее состоялась закладка первого камня будущего завода по выпуску радиофармпрепаратов.

А вот в МРНЦ имени Цыба сегодня открыли первую в нашей стране GMP-лабораторию клеточных технологий в рамках запуска отделения трансплантации костного мозга.

В торжественной церемонии приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн.

Презентуя гостям возможности нового отделения, его заведующий Денис Барановский подчеркнул, что здесь смогут проводить порядка 100 операций в год.

Уникальный метод

По словам Барановского, трансплантация косного мозга – это один из методов клеточной терапии, который увеличивает выживаемость больных гематологическими заболеваниями.

- В России потребность трансплантации косного мозга превышает возможности существующих центров, - отметил он. - Уникальность нашего метода - в близости к научно-производственному комплексу для производства клеточных продуктов.

Действительно, на базе собственной лаборатории доступны все условия для производства передовых клеточных и тканевых продуктов, тест-систем на основе клеток самого пациента. И чтобы в этом убедиться, гостям продемонстрировали новое отделение и рассказали о передовых технологиях, используемых в лаборатории.

Как отметил Андрей Каприн, самое важно, что речь идет о замкнутом цикле производства препаратов для персонифицированного подхода к онкологическим пациентам, в том числе к тем больным, которые исчерпали все линии химиотерапии, и тем, кто готовится к трансплантации косного мозга по гематологическому направлению.

- При таком наполнении лаборатории, кадровом составе и с помощью ядерной аптеки у нас есть возможность комбинировать радионуклидные и лекарственные препараты, - подчеркнул Каприн. - Это уникальный подход к лечению сложный и редких онкологических заболеваний.

Сердцевина медцентра - это люди

Отвечая на вопрос журналистов о доступности данного вида лечения для жителей других регионов страны, министр Михаил Мурашко отметил, что все федеральные центры сегодня доступны для пациентов из любого уголка России. К тому же существует отдельная система финансирования, которая предусматривает поступление пациентов по направлению медицинских организаций вне зависимости от места проживания.

- Когда мы создаем тот или иной медицинский комплекс или научную организацию, мы не просто говорим о помещении и оснащении. Принципиальное значение имеют люди, - отметил Мурашко. - Здесь самый высокопрофессиональный состав, начиная от врачей, сотрудников лаборатории и среднего медперсонала, который помогает выхаживать пациентов и сопровождать их на всех этапах лечения. Сердцевина медцентра - это люди, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом.

Губернатор Владислав Шапша также подчеркнул тот факт, что центр под руководством Каприна продолжает оставаться лидером по диагностики, оказанию необходимого комплекса услуг и лечению онкологических заболеваний.

- Открытие лаборатории такого уровня дает новые возможности для сохранения здоровья, и дарит людям уверенность в том, что все будет хорошо, - добавил губернатор.

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