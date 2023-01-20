В Обнинске заложили фундамент будущего завода по выпуску радиофармпрепаратов

В пятницу, 20 января, в Обнинске прошла церемония закладки фундамента завода на базе НИФХИ имени Карпова по производству радиофармпрепаратов, который станет крупнейшим в Европе.



Существует два вида радиофармпрепаратов: терапевтические и диагностические.



Первые по большей части применяются в онкологии для уничтожения метастазов, а также используются для лечения заболеваний щитовидной железы.



Вторые помогают диагностировать различные заболевания и выявить их ещё до появления ранних симптомов.



И те, и другие содержат радиоактивные изотопы; и те, и другие будут выпускаться на обнинском заводе.



Церемония началась с торжественной речи Гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.



- Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний - одна из главных задач Правительства, Министерства здравоохранения, - подчеркнул Лихачев. - Мы должны сделать все, чтобы этот запрос удовлетворить.



Следующим на сцену поднялся министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Сегодня у нас в стране зарегистрировано практически 54 радиофармацевтических препарата - 90 процентов из них отечественные, - отметил Мурашко. - Мы видим новые разработки, сделанные и в Обнинске, и в Санкт-Петербурге, которые точно поменяют масштаб борьбы со злокачественными новообразованиями.



Мероприятие посетил и губернатор региона Владислав Шапша.



- Калужская область на протяжении 10 лет формирует фармацевтический кластер, - произнес Шапша. - 66 предприятий в нем работают, производится 200 лекарственных препаратов. Сегодня наконец мы даем старт долгожданному проекту, который много лет мы вынашивали, как ребенка.



Завершающими стали слова заместителя Минпромторга РФ Василия Шпака.

- Россия с момента реализации этого проекта возвращается в высшую лигу, - сказал Шпак. - Высшую лигу стран, которая обладает технологией производства препаратов, дающих возможность совершенно по-новому взглянуть на здоровье каждого нашего гражданина.



После всех произнесенных слов четверка лидеров приблизилась к заветной кнопке «ПУСК». Обратный отсчёт: 3…2…1, и вот уже дан старт строительству нового завода.

На территории будущего производства начали заливать фундамент.



Планы по срокам строительства довольно амбициозные - работы обещают завершить уже в 2025 году.



Как отметила мэр города Татьяна Леонова, размещение нового завода дивизиона Росатома в Обнинске - важный шаг в развитии серьезной научной, медицинской и производственной базы первого наукограда страны.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.