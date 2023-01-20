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В Обнинске заложили фундамент будущего завода по выпуску радиофармпрепаратов

Екатерина Гололобова
Опубликовано: 20.01.2023 15:30 0 137
В Обнинске заложили фундамент будущего завода по выпуску радиофармпрепаратов

В пятницу, 20 января, в Обнинске прошла церемония закладки фундамента завода на базе НИФХИ имени Карпова по производству радиофармпрепаратов, который станет крупнейшим в Европе.

Существует два вида радиофармпрепаратов: терапевтические и диагностические.

Первые по большей части применяются в онкологии для уничтожения метастазов, а также используются для лечения заболеваний щитовидной железы.

Вторые помогают диагностировать различные заболевания и выявить их ещё до появления ранних симптомов.

И те, и другие содержат радиоактивные изотопы; и те, и другие будут выпускаться на обнинском заводе.

Церемония началась с торжественной речи Гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.


- Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний - одна из главных задач Правительства, Министерства здравоохранения, - подчеркнул Лихачев. - Мы должны сделать все, чтобы этот запрос удовлетворить.

Следующим на сцену поднялся министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Сегодня у нас в стране зарегистрировано практически 54 радиофармацевтических препарата - 90 процентов из них отечественные, - отметил Мурашко. - Мы видим новые разработки, сделанные и в Обнинске, и в Санкт-Петербурге, которые точно поменяют масштаб борьбы со злокачественными новообразованиями.

Мероприятие посетил и губернатор региона Владислав Шапша.


- Калужская область на протяжении 10 лет формирует фармацевтический кластер, - произнес Шапша. - 66 предприятий в нем работают, производится 200 лекарственных препаратов. Сегодня наконец мы даем старт долгожданному проекту, который много лет мы вынашивали, как ребенка.

Завершающими стали слова заместителя Минпромторга РФ Василия Шпака.

- Россия с момента реализации этого проекта возвращается в высшую лигу, - сказал Шпак. - Высшую лигу стран, которая обладает технологией производства препаратов, дающих возможность совершенно по-новому взглянуть на здоровье каждого нашего гражданина.


После всех произнесенных слов четверка лидеров приблизилась к заветной кнопке «ПУСК». Обратный отсчёт: 3…2…1, и вот уже дан старт строительству нового завода.

На территории будущего производства начали заливать фундамент.

Планы по срокам строительства довольно амбициозные - работы обещают завершить уже в 2025 году.


Как отметила мэр города Татьяна Леонова, размещение нового завода дивизиона Росатома в Обнинске - важный шаг в развитии серьезной научной, медицинской и производственной базы первого наукограда страны.

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Екатерина Гололобова
Опубликовано: 20.01.2023 15:30 0 137
Тэги: общество медицина промышленность
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