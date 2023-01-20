Памятник атомщикам в Обнинске через час после открытия вызвал эстетические споры

В пятницу, 20 января, в Обнинске проходит сразу ряд крупных мероприятий с участием первых лиц страны и региона - в наукоград прибыли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Владислав Шапша.

В частности, утром на территории Техакадемии Росатома они приняли участие в торжественном открытии памятника Ефиму Славскому и Юрию Семендяеву. Славский является одним из организаторов атомного проекта и в свое время возглавлял министерство Среднего машиностроения СССР. Семендяев - основоположник Центрального института повышения квалификации (ЦИПК) и ядерного образования в России.

И все бы ничего, но уже через час после открытия, когда пресс-служба администрации выложила релиз по этому поводу, некоторых жителей кое-что смутило, а именно – гигантские и несоразмерные ФИО деятелей, которые буквально слиплись и прилипли к краям постамента.

На эту неэстетичную особенность обратил внимание обнинский блогер Артем Майнас, который на своей странице уже опубликовал петицию к властям с просьбой устранить этот недочет.

- Тип шрифта, размеры, пропорции, расстояния... Просто сказочное убожество. При том, что сам памятник весьма хорош, - отметил блогер.

Пост активно набирает лайки, в комментариях жители также согласны с мнением Артема: шрифт нужно переделать. А еще лучше и правильнее - установить табличку с именами деятелей и хотя бы минимальной информацией о них и их заслугах.

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