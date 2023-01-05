Топ-10 главных событий 2022-го по версии мэра Обнинска Татьяны Леоновой

Но, помимо этого, в городе было и множество других интересных событий. Свой личный топ-10 для нас составила глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. Что по мнению мэра было самым важным в 2022-м?

Итак, поехали!

1. Волонтеры и жители объединились для помощи мобилизованным и их семьям

- Этот год раскрыл наилучшие качества жителей нашего города. Призыв о том, что требуется помощь вынужденным переселенцам, семьям мобилизованных и самим бойцам, получил большой отклик в сердцах наших жителей. Огромное количество людей включились в эту работу. Каждую неделю мы отправляем по несколько машин гуманитарной помощи, собранной жителями. Дети пишут письма и отправляют ребятам свои рисунки. Объединился весь город: кто-то шьет обмундирование, кто-то вяжет, другие собирают продуктовые наборы, лекарства.

Городские предприятия взяли шефство над семьями мобилизованных, оказывают им помощь продуктами. Город со своей стороны предоставил детям мобилизованных бесплатное питание в школах. Если возникают какие-то бытовые вопросы – например, нужно банально забить гвоздь, вкрутить лампочку, что-то отремонтировать – наши коммунальные службы всегда с этим помогут.

Сотрудники администрации также активно собирают гуманитарную помощь, однако в больше степени мы выполняем координирующие функции: чтобы все, кто хочет помочь, могли найти друг друга. Например, с теми же вязанными носочками – были женщины, готовые их вязать, но у них закончилась пряжа, а другие люди как раз были готовы эту пряжу приобрести и передать. Нужно было просто состыковать их между собой: услышать одну сторону, и попросить помочь другую.

Однажды к нам обратилась женщина, сказала, что хочет напечь ребятам несколько противней пирожков, чтобы порадовать их домашней едой, но не знает, как их доставить в учебку. Разумеется, такую просьбу оставить без внимания было нельзя. Наш сотрудник сам отвез пирожки и они доехали к парням еще горячими!

2. Модернизация общественного транспорта

- Это масштабный проект, рассчитанный на два года. Главная задача на этот год была закупить автобусы и нанять водителей. Мы до сих пор продолжаем приглашать их на работу. За прошлый месяц, к слову, средняя зарплата чистыми составила уже не 53, а 63 тысячи рублей. Это хорошая конкурентная заработная плата, плюс, конечно, стабильный социальный пакет.

Автобусы, которые закупил город, перед этим были отобраны на роуд-шоу, в котором участвовали и сами жители. Каждый мог прийти, посмотреть и сказать – какой ему больше нравится. По итогу мы приобрели автобусы разной вместимости, но все они низкопольные. В них без проблем могут зайти мамы с колясками и маломобильные граждане.

Большая работа была проведена для того, чтобы сделать максимально удобной оплату проезда по безналу. Помимо транспортных карт, мы выпустили браслеты и брелки, которыми сегодня пользуются школьники и студенты. Это намного удобнее, чем носить мелочь в кармане.

Также была создана интерактивная карта движения автобусов, доступная как на компьютере, так и в мобильном приложении. Пока она работает в тестовом режиме.

Еще важный момент – автобусы оснащены камерами и счетчиками пассажиропотока. Это дает нам возможность понять, какое количество людей в какое время дня проезжает по определенному маршруту. Эти данные были учтены в разработке Комплексной схемы организации транспортного обслуживания, которая была подготовлена Высшей школой экономики и презентована в Обнинске в конце декабря. В течение 2023 года мы будем ее детально обсуждать, так что работа по модернизации транспортной системы города будет продолжена.

3. Создание Аллеи атомных городов

- Аллея была открыта в пятую годовщину Дня мирного атома. На гранитных плитах сияют латунные звёзды с названиями 26 городов атомной промышленности, как символ их единства в укреплении научно-технологического суверенитета страны.

Как появилась эта идея? Обнинск – это знаковое место для любого атомщика. Каждый из них скажет вам, что либо учился в Обнинске, либо работал в нем, либо как минимум знает о первом наукограде. Всем известно, что лучшая подготовка атомщиков проходит у нас в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, переподготовка - в Технической академии. ФЭИ - это мозг Росатома.

Обнинск – город, который любят не только его жители, но и те, кто здесь учился или работал. И мы хотели, чтобы эта аллея показала, как за 66 лет Обнинск был встроен в сложную технологическую цепочку с другими атомными городами по всей стране.

4. Реконструкция сквера на улице Шацкого

- Улица Шацкого – место, которому долгое время не уделялось должного внимания. А ведь это наш бриллиант, именно здесь когда-то была школа-колония «Бодрая жизнь», здесь пробовали воспитать новое поколение детей, приученных к труду. Воспитание трудом – то, что мы, к сожалению, потеряли в последние годы, запретив детям убираться в школьных классах, или например, чистить территорию школы от снега. Дети должны знать, что все достается только собственными усилиями.

Знаете, когда мы в этом году объявили, что будем украшать город самодельными игрушками, дети, принося их нам, с таким восторгом, прямо взахлеб, рассказывали, как они их мастерили своими руками. А с какой гордостью они их передавали! Воспитание трудом – это прекрасные педагогические традиции, появившиеся именно у нас, на нашей улице Шацкого.

Поэтому, конечно, мы будем восстанавливать эту улицу. В этом году нам удалось привести в порядок сквер у кинотеатра «Мир». Неслучайно он получился интеллектуальным, интеллигентным… Здесь нет ничего лишнего. Есть уличная библиотека и деревья, в тени которых можно посидеть и почитать книгу. Сюда стало приятно приходить.

В 2023 году будем продолжать благоустройство этой территории. На очереди – овраг у общежитий ИАТЭ.

5. Запуск первого в городе Экоцентра

- Экоцентр был создан благодаря инициативе наших замечательных активистов. Мы поддержали их идею, нашли помещение. За счет бюджета в заброшенном здании сделали капитальный ремонт, также мы закупили стеллажи, которые требовались активистам для раздельного сбора. Сегодня там кипит жизнь!

Почему мы это сделали? Люди должны понимать, что мы живем не одним днем. Сегодня наши свалки еще справляются, но мы обрастаем мусором на миллионы лет вперед, производя отходы, которые не разложатся при нашей жизни. Поэтому важно научить детей с малого возраста обращаться с отходами, и дать возможность взрослым также приучиться к раздельному сбору.

В мое время, например, всегда был сбор макулатуры - старые газетки и тетрадки складывались в доме на одно место. Сбор металлолома - целый квест! Бегали по свалкам, соревновались, кто из друзей больше принесет. Стеклянные бутылки – это вообще наши карманные деньги! Поэтому, я очень рада, что у нас сегодня есть фанаты своего дела, которые инициировали открытие Экоцентра и мы им очень благодарны за это.

6. Победа на «Архипелаге»

- Для нас важно, чтобы Обнинск был в федеральной повестке. Не для того, чтобы показать, что мы впереди планеты всей. Это - вопрос получения дополнительного финансирования. Нам нужны новые проекты и новые возможности для развития. На «Архипелаге – 2022» из всех регионов страны наша команда заняла первое место с проектом «Фармкластер». И результат этой победы мы уже видим – это решение о строительстве завода радиофармпрепаратов. В начале года состоится закладка первого камня.

Благодаря выступлению на «Архипелаге» мы также попали в список 18 городов с высоким научно-технологическим потенциалом. Что это дает городу? Это дает возможность разработать программу и основные мероприятия по созданию сервисов, которых нам сейчас недостает.

Например. На форуме «Мир» от молодежи поступило заявление, что они хотят обсуждать свои идеи не только в соцсетях, но и лично. Для этого им нужно новое современное пространство. Так как такого сервиса в городе нет, мы включаем в данную программу выделение нового помещения под молодёжный центр. То есть, участвуя и побеждая в таких проектах, мы создаем карту города и план действий по его развитию.

7. Первый семейный фестиваль «Иван Купала» на Протве

- Летом мы рискнули и провели первый семейный фестиваль «Иван Купала». Организовали его очень быстро, на свой страх риск.

Дело в том, что буквально перед этим наши школьники разработали проект по благоустройству набережной реки Протвы. В рамках него мы убрали старые поваленные деревья, очистили заросли, убрали торчащие железки, привезли песок, разровняли, сделали новые кабинки для переодевания, установили освещение на парковке.

Мы вспомнили, что школьники говорили, что хотели бы, чтобы на берегу проводились праздники. А тут как раз наступал Иван Купала. К тому же 2022-й был Годом народных промыслов. Учитывая, сколько у нас прекрасных творческих народных коллективов, мы решили, что будет грех не устроить праздник на обновленном пляже.

И хоть мы организовали его в спешке, получилось здорово! Дети играли в ручеек, водили хороводы. На фестивале были представлены разные ремесленники: кузнецы, ткачи. МногоМамы провели мастер-класс по плетению венков. Получился большой семейный праздник!

Мы решили, что фестиваль станет ежегодным и традиционным. Чтобы было больше возможностей, мы выделили финансирование на строительство трансформаторной подстанции. Электричество позволит разместить на берегу кафе и другие активности.

8. «ИНТЭРА» прописалась в наукограде

- В этом году в Обнинске впервые прошел Всероссийский научно-технический конкурс «ИНТЭРА»: интеллектуальная элита российской армии.

Почти 160 ребят со всей страны боролись за победу в конкурсе по девяти высокотехнологичным направлениям, среди которых морская подводная и надводная робототехника, беспилотные летательные аппараты, композитные материалы, спутникостроение, сухопутная робототехника, виртуальный инжиниринг.

Призеры конкурса занесены в ГосИнформРеестр сведений о личных достижениях – это дает им возможность претендовать на получение президентских грантов, участвовать в научно-образовательных программах и проектах.

Мы уже получили подтверждение, что и в 2023 году «ИНТЭРА» снова пройдет в Обнинске. Будем рады, если конкурс поселится в городе первых и откроет новые возможности для наших ребята, а также для молодежи из других городов, которые увидят Обнинск, и, возможно, захотят поступить в МИФИ, а потом и работать на наших предприятиях.

9. В Обнинске работала Академия Юрия Башмета

- В Обнинске прошла музыкальная академия Юрия Башмета. Занятия музыкальной академии атомных городов под руководством маэстро проводились у нас впервые.

В наукограде сосредоточено огромное количество творческих коллективов, работают наши музыкальные школы. И сегодня мы говорим не только об эстетическом воспитании, но и о трудолюбии, так как учиться в музыкальной школе - это ежедневная серьезная работа. И особенно важно, чтобы каждый ребенок видел результат этой работы.

Сыграть в объединенном симфоническом оркестре с участием детей из атомных городов под руководством Башмета - это большая честь. Ты получаешь путевку в жизнь. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, который учится в школе, понимал для чего он это делает. Чтобы он мог получить возможность поработать под наставничеством великих людей!

Считаю, что это безусловно одно из ярких культурных событий 2022 года.

10. В Обнинске открылся офис Туристско-информационного центра «Калужский край»

- Наш город - не только центр науки и образования. Мы активно развиваем туризм. Знаю, что поначалу было много скептиков, нам так и говорили – вы сумасшедшие! Никто не верил, что в развитие туристического направления в Обнинске будет успешным.

Мы открыли офис Туристско-информационного центра «Калужский край». Планируем новые туристические маршруты, будем развивать научно-промышленный туризм и туристическую инфраструктуру. А Агентство городского развития совместно с Музеем истории города уже реализует программу экскурсий, и интерес к ним огромный. Буквально – нет отбоя от желающих. Причем о городе хотят узнать сами же местные жители, которые записываются на экскурсии по тому же Курчатовскому маршруту.

Направление оказалось очень востребованным, так что будем продолжать эту работу и в новом году!

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