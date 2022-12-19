Итоги года: 10 главных научных открытий Обнинска

Год подходит к концу, а значит, настало время подводить итоги.

И так как речь идет о первом наукограде страны, мы решили вспомнить о самых ярких событиях и достижениях в научной сфере, которые произошли в Обнинске в 2022-м.

Поехали!

Уникальный радиофармпрепарат

В отечественную историю здравоохранения непременно будет вписана дата – 10 марта. Именно в этот день в обнинском МРНЦ им. А.Ф. Цыба выполнили уникальную процедуру лечения пациента с воспалением коленного сустава препаратом на основе Рения-188. А изготовили его в Обнинске!

Именно тот факт, что операция была выполнена с применением радиоактивного фармацевтического лечебного препарата (далее - РФЛП), синтезированного и изготовленного в России, сделал это событие знаковым.

Дело в том, что с 2000 года радиосиновэктомия с РФЛП на основе коллоидного золота-198 была в нашей стране недоступна из-за прекращения производства отечественного препарата. Однако в последние годы НМИЦ радиологии Минздрава России вместе с ФМБА разработали радиофармпрепарат «МСА 5-10 мкм, 188Re», который оказался еще более совершенным и эффективным, чем его предшественник.

Как заявили в МРНЦ, метод радиосиновэтомии оказался крайне перспективным, как с научной, так и с клинической точки зрения.

Дрон-разведчик

Тем временем, студент обнинского филиала МИФИ Степан Соловей получил миллион рублей на создание приложения для изучения иностранных языков. Но не это было главным его достижением. Ведь, помимо прочего, молодой человек работал над проектом беспилотника-локатора.

Иван вошел в число разработчиков дрона-разведчика мин и боевой техники, который собрали ученые из обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ вместе с представителями белгородского института.

Весть об уникальной разработке попала в ленту многих федеральных изданий и произвела настоящий фурор в научных кругах! Дрон поразил умы пользователей тем, что может засечь замаскированную в лесу технику, распознать мины и неразорвавшиеся снаряды размерами от 30 сантиметров, находящиеся на глубине до полутора метров.

Ультралегкое и суперкрепкое изделие

В ноябре научные паблики запестрили новостями из обнинской «Технологии» - там презентовали разработку, повышающую эффективность космических аппаратов.

Ученые предприятия придумали технологию, которая позволяет изготавливать ультралегкие композиционные изделия интегрального типа — рамочные объемные конструкции — сложной формы. Они могут использоваться в качестве части корпуса космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность. Но при все своей ультралегкости, изделия имеют высокий уровень жесткости!

Как тогда не без гордости подчеркнули на обнинском предприятии, подобная разработка позволяет создавать космическую технику нового поколения. Более того, она дает возможность брать на борт космической корабля больше оборудования!

«Умное стадо»

В марте этого года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о необычной коллаборации: айтишники, производственники и фермеры решили дать бой западным санкциям и в качестве импортозамещения создали «умное стадо».

Это отечественный программно-аппаратный комплекс интеллектуального управления стадом, который без всякого труда смог заменить свой западный аналог. С помощью специальных датчиков программа отслеживает состояние здоровья животных, их удои и продуктивность.

Комплекс MILK IT является разработка IT-компаний из Калуги и Обнинска. Первая версия комплекса успешно прошла тестирование на экоферме в Ферзиковском районе. От буренок нареканий не поступило.

Авиаотрасль

В августе на международном форуме «Армия-2022» обнинский Физико-энергетический институт представил уникальную разработку для авиаотрасли.

Речь идет об экспресс-системе, которая за одну минуту может определить содержание воды от 0,0002% в авиационном керосине и других видах углеводородного топлива.

Система является полностью автоматической. Разработка позволяет обеспечить безопасность полетов и в целом продлить срок службы авиационной техники.

Чтобы вы понимали насколько это крутая разработка: сегодня аппаратура для проведения количественного экспресс-анализа содержания воды в топливе в полевых условиях отсутствует как в России, так и в мире.

Уникальный метод

Летом этого года в наукограде впервые в России уникальным методом удалили ребенку рак щитовидной железы. На научном это звучит так: провели трансоральную эндоскопическую гемитиреоидектомию 14-летней пациентке.

В мировой практике к этому моменту имелось лишь три сообщения о применении данного хирургического вмешательства у детей, а вот в нашей стране до этого подобную операцию вообще не проводили. Так что не удивительно, что такое событие вызвало огромный интерес и в очередной раз привлекло в город федеральную прессу.

Не будем вдаваться в подробности этого сложного метода с использование огромного количества медицинских терминов, а скажем только, что первая операция прошла успешно и юная пациентка осталась довольна. А в МРНЦ заявили, что будут и дальше продолжать развивать данный вид хирургических вмешательств и передавать этот опыт другим коллегам.

Стартап с «цифровым провизором»

Одним из победителей престижного конкурса «Студенческий стартап» в этом году стал студент ИАТЭ, учащийся второго курса магистратуры Денис Балдов.

Он представил жюри свой проект под названием «Цифровой провизор». Молодой человек разработал систему, которая на основе нейронной сети может определять качество скоропортящейся органической продукции во время приема товара на продуктовых базах и на агропромышленных холдингах.

За свою разработку парень получил 1 миллион рублей. Ждем когда «цифровой провизор» будет внедрен повсеместно не только на продуктовых базах, но и в супермаркетах по всей стране.

Прорыв в гидродинамике

В июне в Физико-энергетическом институте сообщили о том, что начальник отдела патентной и научно-технической информации, доктор технических наук Валерий Дельнов вошёл в тройку финалистов программы признания «Человек года Росатома - 2021».

Дело в том, что Дельнов совершил выдающееся научное открытие: «Явление возникновения гидродинамической идентичности в раздающих коллекторных системах». Как заявили в ФЭИ, данное открытие полностью меняет сложившиеся научные представления в области гидродинамики коллекторных систем. Кроме того, оно объясняет научные и экспериментальные данные, которые ранее не находили своего подтверждения.

Для простого обыватели подобная терминология звучит, конечно, сложновато, но поверьте на слово – в научной среде это действительно крутое достижение.

Кожух для установки протонной терапии

В феврале обнинское предприятие «Технология» сообщило о своей необычной разработке. Необычной – потому, что не совсем по профилю, скажем так. Обычно здесь занимаются производством изделий для космоса и авиации, а тут – поручили кое-что придумать для медицины.

Впрочем, на самом заводе ничего против этого не имели и заявили, что такие задачи наоборот очень даже интересны, так как приходится не просто применять инженерные и конструкторские знания, а именно изобретать.

Так вот, поручение пришло от обнинского МРНЦ: нужно было изготовить стеклопластиковый защитный кожух для установки протонной терапии «Прометеус». Задачка оказалась настолько нестандартной, что предприятию, чтобы ее решить, прошлось подключать даже… дизайнеров!

В итоге, конструкцию для защиты аппаратуры протонного комплекса от случайного механического воздействия специалисты создали из стеклопластика. С начала года она уже выполняет свои функции в медцентре.

Беспроводной вездеход радиационного мониторинга

Год, богатый на открытия, выдался у стажёра-исследователя ГНЦ РФ - ФЭИ Никиты Мелеги, который вышел в финал программы «Умник» в Калужской области.

Парень защитил свой проект «Беспроводная вездеходная наземная система радиационного мониторинга» на молодежной конференции «Инностарт-2022». Помимо этого, он принял участие в XVIII Международной молодежной научно-практической конференции «Будущее атомной энергетики – AtomFuture 2022», где занял второе место в рамках секции «Нейроинтерфейсы в промышленности и энергетике».

Парень представил свою работу по управлению роботом путем детектирования вызванного потенциала P300. Проще говоря - путем силой мысли! Так что порадуемся за земляка и пожелаем ему новых успехов и в следующем году!

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