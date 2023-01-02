Итоги года: самые успешные спортсмены Обнинска и их яркие победы

Ранее мы писали о научных прорывах Обнинска за 2022 год. А теперь пришло время рассказать о тех, кто постоянно вкладывается в свое физическое развитие, оттачивает навыки на длительных тренировках, отстаивает честь города на престижных соревнованиях, переживает взлеты и падения, но никогда не опускает руки. Наша гордость и надежда - спортсмены!

Побила собственный рекорд

Для 23-летней Марии Каменевой, мастера спорта международного класса по плаванию, этот год выдался особенно продуктивным и богатым на победы и новые рекорды.



В конце апреля воспитанница обнинской спортшколы «Олимп» участвовала в чемпионате России по плаванию в Казани. Ей удалось завоевать золото на дистанциях в 50 и 100 метров на спине.

В июле в Казани снова проводился комплексный турнир «Игры дружбы". Его спортсмены считают одним из самых важных и престижных.

Обнинская чемпионка принесла Калужской области три золотые медали по следующим дисциплинам: 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине. По итогам состязаний сборная нашего региона вошла в шестерку лучших.



Уже через месяц Мария отправилась на I Всероссийскую спартакиаду сильнейших и получила заслуженное золото за стометровый заплыв вольным стилем.

В ноябре в Казани проходил чемпионат России по плаванию. Девушка стала первой на дистанции 100 метров вольным стилем. Более того, она побила рекорд семилетней давности спортсменки из Волгоградской области, проплыв кролем всего за 51,79 секунды. Но и на этом она не остановилась.



Дистанцию в 50 метров на спине Мария преодолела за 26,05 секунды, установив второй рекорд. А позже она обогнала свой же результат - проплыла эту дистанцию за 25,60 секунды. Таким образом, рекорд приобрел европейский статус. В последний день состязаний девушка проплыла 50 метров вольным стилем за рекордное время.



Заключительным в 2022-м году стал XVI Международный турнир по плаванию в Санкт-Петербурге. Спортсменка получила четыре золотые медали и продолжила череду рекордов.

После игры зрители провожали ее стоя

В уходящем 2022-м отличилась еще одна спортсменка по имени Мария. Теннисистка из спортшколы «Квант» Мария Тэнасэ сумела не только привезти несколько побед с крупных соревнований, но и не потерять мотивацию после досадного проигрыша.

В марте юная леди поехала на Всероссийский турнир по теннису категории II Б среди девушек до 17 лет. На нем она успешно выступила и заняла второе место. В апреле в Турции состоялся международный турнир по теннису ТЕ-2-й категории. Мария стала победительницей и в одиночном, и в парном разряде.

Майский Всероссийский турнир IА категории среди юношей и девушек до 19 лет дался обнинской спортсменке непросто.

Тэнасэ, обыграв соперниц, дошла до полуфинала. 14-летняя Мария боролась за третье место с 17-летней противницей из Москвы, входящей в состав сборной России по теннису. Для того, чтобы попасть на пьедестал, наша Маша не добрала совсем немного очков. Три сета завершились со счетом: 6/4, 4/6, 4/6.

Однако девушка настолько зрелищно и профессионально выступила, что в конце игры зрители встали с трибун и проводили ее громкими аплодисментами.

Мария не сдалась, а наоборот собралась с силами и завершила этот год на итоговом теннисном турнире серии «Олимпийские надежды России» золотой медалью в парном разряде.

Поражение или победа?

Обнинский боксёр Алексей Егоров занимается спортом на профессиональном уровне уже 17 лет. В 2013 году он удостоился звания чемпиона Европы в олимпийском боксе.



В конце ноября Алексей встретился с французом Арсеном Гуламиряном в поединке за титул суперчемпиона мира WBA в первом тяжелом весе.



Первую половину боя Егоров держался отлично. Он активно пытался отправить соперника в нокаут, в то время как Арсен не торопился, действовал размеренно и аккуратно. Противник Егорова усыплял бдительность спортсмена и внезапно наносил удары.



В десятом раунде Алексей почти упал, однако решил бороться до последнего. Поэтому, несмотря на усталость, выступил в решающем раунде достойно. Однако все равно уступил победу Арсену со счетом 117-111 и 116-112 дважды. За всю карьеру боксера это первое поражение.



Но, как и в случае теннисистки Марии, для спортсмена самая главная победа - это не сдаться даже тогда, когда понимаешь, что все идет не по плану. Это победа над собой! Это поддержка болельщиков и высокая оценка выступления профессионалами.



А с таким уровнем подготовки и мотивацией, как у нашего боксера, все престижные состязания еще впереди.

Стала лучшей на турнире среди мужчин

Воспитанница спортшколы «Квант» Анна Афонасьева на протяжении всего года успешно показывала свои навыки, заработанные упорными тренировками. Только в ее виде спорта важны не сила, выносливость и физический труд, а умение быстро оценить ситуацию и сделать ход.

Анна выступала в июльской VIII Всероссийской летней Универсиаде по шахматам за сборную Уральского горного университета. Ее соперниками были титулованные спортсмены.

Девушка, набрав пять с половиной очков из семи, завоевала второе место в личном зачете и первое в командном.

В середине августа ей торжественно вручили удостоверение "Мастер спорта России". А через несколько дней Анна отправилась на этап Кубка России среди мужчин по классическим шахматам.

Она достойно держалась на одном уровне с опытными гроссмейстерами и международными мастерами. Девушка снова набрала пять с половиной очков. Это стало лучшим женским результатом.

В начале сентября в рамках Международного традиционного шахматного фестиваля прошел этап Кубка России среди женщин. На нем спортсменка заработала семь с половиной очков и заняла первое место.

Через две недели Анна принесла победу Уральскому горному университету на всероссийских соревнованиях по шахматам среди студентов. Набрав 21,8 из 28 очков, она обошла команды из 23 вузов страны.

Трижды первые

Работа в команде - это ответственность не только за себя, но и за всех ее участников. Именно дружеская атмосфера, слаженность действий и конечно же усердие делают коллектив успешным. Таковым можно назвать команду по фитнес-аэробике «Глория».

В сентябре девушки отправились в Анапу на всероссийские соревнования «Море надежд». За место на пьедестале сражались 590 спортсменов из Кургана, Тобольска, Новороссийска, Самары и других городов.

Наши звездочки стали лучшей командой в дисциплине "Степ 17 лет и старше".

В ноябре коллектив поехал покорять Красноярск на Кубке России по фитнес-аэробике. Их соперницами стали 384 участницы.

Обнинские спортсменки заняли первое место в категории "Степ-аэробика (от 17 лет)".

Последние в этом году состязания для «Глории» состоялись в столице. Девушки выступали на международных соревнованиях по фитнес-аэробике "MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP ".

Блистательно выступив, команда в очередной раз доказала свое лидерство.

Четыре победных боя подряд

В середине марта в Ставропольском крае состоялись всероссийские соревнования по боксу «Юность России». В них участвовали юниоры в возрасте 17-18 лет.

Владимир Штефан из Обнинска выступал от спортшколы «Квант». Защищая честь Калужской области, он выложился по максимуму. Каждый из четырех проведенных боев закончился для него победой. Таким образом, Владимир стал первым в весовой категории 71 килограмм.

Продолжил путь после дисквалификации

В марте в городе Доха состоялся Кубок мира по спортивной гимнастике. На нем блестяще выступил обнинский спортсмен Иван Куляк. Он достойно представил Калужскую область и сумел завоевать награду. В упражнениях на параллельных брусьях гимнаст занял третье место.



В состязаниях российские спортсмены должны были участвовать без флага и гимна, да и вообще без какой-либо символики, указывающей на принадлежность к России.



Однако на церемонию награждения Иван вышел с буквой Z на груди, что повлияло на его дальнейшую карьеру в 2022-м. За этот поступок Куляка на год отстранили от международных соревнований.



- Я просто показал свою позицию, - прокомментировал ситуацию Иван. - Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир.



Но это его не сломило, и он продолжил показывать свое мастерство, уже в масштабе страны. В декабре Куляк выступал на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Обнинске. Он укрепил свою позицию победителя, заняв сразу в нескольких дисциплинах второе место и первое в командном зачете.

Восемь медалей за соревнования

В начале декабря в Москве прошло Первенство России по кудо среди девушек и юношей в возрасте от 12 до 17 лет.

В нем приняли участие воспитанники обнинской «Державы». Они сражались за призовые места с 410 спортсменами из 43 уголков страны.

Арсен Аветисян и Анна Малинкина завоевали золото соревнований. Второе место у Александра Малинкина, Тиграна Аветисяна и Алёны Роговой. Третью ступень пьедестала заняли Арман Геворкян, Геворг Геворгян и Милана Тумаш.

Поздравляем всех обнинских спортсменов с успешным окончанием года! Мы радуемся за каждую вашу победу, как за свою. Продолжайте идти к своим целям и добивайтесь новых высот. А мы надеемся узнать в 2023 году новые имена жителей наукограда, ставших чемпионами.

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