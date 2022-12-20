Житель Обнинска сделал бизнес на сугробах

Мы уже рассказывали вам о странных объявлениях от жителей Калужской области на «Авито». А во вторник, 20 декабря, нам попалось ещё одно необычное объявление - что называется, на злобу дня.



Житель Обнинска Артем предлагает актуальнейшую нынче услугу - расчистка автомобиля из-под снега. Вызволить свою машину из сугроба вы можете всего за 500 рублей.



Согласно объявлению, исполнитель работает без выходных с 7 часов утра и обещает откапывать машину очень аккуратно.





Как рассказал нам сам Артем, услуга пользуется большой популярностью среди горожан.



- Сейчас, правда, клиентов поубавилось, так как снегопад прошёл, а вообще да, люди обращаются. - говорит Артем. - Я дал такое объявление только в этом году, но знаю, что в Москве очень много подобного вида услуг, только там берут дороже.



Учитывая то, как Обнинск в этом году завалило снегом, бизнес действительно может быть весьма процветающим.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.