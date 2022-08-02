Парочка кукольных геев и секретные документы о разделе Черноморского флота: что еще продают наши земляки в Интернете

Наша читательница Анастасия на днях сняла квартиру. Правда, мебели в ней практически не было, поэтому девушка решила кое-что докупить через популярный сайт объявлений.

- Покупать для съемного жилья новые дорогие вещи – это, я считаю, бессмысленная трата денег. Поэтому, когда мне понадобилось напольное зеркало, я решила купить бэушное, - говорит девушка.

Поиск обычного зеркала привел к тому, что Настя просидела на сайте практически целый день – она просто не смогла оторваться от объявлений, которые размещают обнинцы: чего там только нет!

По ее наводке мы залезли на доску объявлений и сейчас вам расскажем о самых интересных, необычных и странных находках в обнинском «Авито».

Почем нынче россиянка?

Начнем с того, что в наукограде продается товарный знак «Россиянка», обладателем которого является одна из обнинских мебельных компаний. И продает она его ни много ни мало за 5 миллионов рублей.

Знак зарегистрирован по 14 классам, там практически все – от бензина, обуви и спорттоваров, до книг и полиграфии.

- В текущей ситуации данный товарный знак особенно актуален, - говорит владелец. - Сейчас зарегистрировать такой практически невозможно.

Чувствуете актуальную повесточку?

Два рубля за 200 тысяч

Не знаем, конечно, что на это скажут нумизматики, но продавать 2 рубля за 200 000 – это вроде бы перебор? Тем не менее, владелец объявления настаивает – эта коллекционная монета 1997 года с молочной плакировкой – дикая редкость.

- Торг не обсуждается, - сразу предупреждает потенциальных покупателей владелец монеты. – Последний раз такую видел в продаже в 2010 году в четыре раза дороже.

«Платьишки в облипочку» за 650 000 рублей

А вот еще интересный экземпляр из наукограда - платье, стоимостью более 650 тысяч рублей.

- Весёлые нарядные платьишки в облипочку, - говорится в объявлении. - На то мы и девочки, чтоб наряжаться и украшать мир.

Можно было бы подумать, что за такую цену продают как минимум «Прада» или «Гуччи», но нет – эти платьишки самого обычного, даже можно сказать рыночного пошива. А цена, вероятно, была поставлена случайно – владелица объявления дважды указала цену в 650 рублей, и в итоге цена для покупателя выглядит как 650 650 рублей. Может, поэтому эти наряды так никто и не купил – чутка дороговато…

Подозрительная итальянская пепельница

Ладно, не переживайте, не все, что продают обнинцы, стоит заоблачных денег. Есть и бюджетные варианты, например, итальянская пепельница всего-то за 300 рублей.

Правда, немного смущает ее опознавательный знак, говорящий, что пепельница является собственностью трехзвездночного отеля в Италии.

Ждем, когда владелец выложит на продажу полотенца и одноразовые флакончики с гелем для душа…

Парочка кукольных геев за 40 000 рублей

А сейчас приготовьтесь. Потому что вы точно не знали о том, что в Обнинске продаются самые редкие и уникальные куклы. Стоимость их варьируется от 5000 до 50 000 рублей. И тут надо учесть - эти куклы не столько для детей, сколько для взрослых – ценителей и коллекционеров.

Продает их девушка, у которой есть свой канал на ютубе. Там она делает обзоры особо редких экземпляров, понять достоинства и особенности которых могут только увлеченные этой темой люди.

После обзора они выставляются на продажу. Среди них есть кукла с лицом кота за 50 тысяч рублей, или, например, пара нарядно одетых геев за 40 000. Обычных Барби и Кена, к которым привыкли дети 90-х, тут, как вы понимаете, уже нет.

Ошибочка вышла

А вот это объявление просто топчик!

За 5 000 рублей обнинец продает наградной жетон с эмблемой наукограда. Фишка в том, что на эмблеме есть ошибка!

- Тираж был штучный (для руководства крупнейшего градообразующего завода г. Обнинска, берущего историю с 1968 года), - говорит обладатель. - Ошибку не заметили, отозвать до награждения не успели

- Это - эксклюзив, – говорит продавец. - герба Обнинска с таким оформлением ветви вокруг щита нет и не существует.

И вправду – на наградном знаке герб города зачем-то украсили дополнительными деталями, в итоге полностью видоизменив орнамент.

Любителям эксклюзивных вещей такое точно понравится.

Под грифом «секретно»

Но погодите, не тратьте все свое удивление, потому что сейчас вы точно будете в шоке. Потому что житель Обнинска за полмиллиона рублей продает… оригиналы исторических документов 1992-1994 годов!

- Единственный сохранившийся документальный свидетель событий 90-х, борьбы двух государств за территории и Черноморский флот, - говорит владелец. – Документы охватывают всё связанное с дележом Черноморского Флота (включая личный состав, корабли, техническое и военное имущество, границы, земли и так далее). Государственные переписки, ноты, доклады, жалобы, справки, объяснительные, структурные и секретные документы...

И все за каких-то 500 000 рублей. Думается от покупателей нет отбоя.

Кому немного ностальгии?

Ну а это вещь точно на любителя – редкий зоновский нож с голой женщиной от зекпрома СССР за 7500 рублей.

- Сидельцы-умельцы тюрем и лагерей в то советское время делали красивые и качественные вещи из подручных средств, - говорится в описании. - Работа долгая и кропотливая. Зек отвечает за качество своего товара.

В тему предыдущего лота: еще один житель наукограда продает советскую… бутылку водки!

- Точно не знаю, но примерно 1992 год. Раритет, выдержка 30 лет. Есть несколько штук, - говорит владелец.

Вообще, как показывает практика, в Обнинске продается довольно много вещей из «совка». Вот, например, винтажные открытки с изображением звезд советского кино – за 15 000 тысяч рублей можете урвать сразу 150 штук.

Еще один интересный и чуть-чуть психоделический экземпляр – елочная игрушка адвокат-горох из серии Чиполлино 50-х.

Или вот – редкая елочная гирлянда со свечами 1959 года. Все удовольствие за 26 000 рублей.

А если советский период вам кажется недостаточно винтажным, то вот вам вещица из XIX века - полная банка царской краски за 5500 рублей.

Если же вы не любитель старины, то есть здесь и более современные и прогрессивные предложения от обнинцев. Как вам например такое: девушка предлагает свою компанию для тех, кому нужно просто выговориться! Да это же гениально!

В общем, в оригинальности жителям наукограда не откажешь.

А какие необычные вещи на продажу приходилось видеть вам? Пишите свои истории в комментариях!

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