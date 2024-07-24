Татьяна Леонова поздравила Обнинск с 68-летием

Поселок Обнинское стал городом 24 июля 1956 года.

- Обнинск - не только место концентрации ярких умов, талантов, центр научных достижений, но и уютный, комфортный город, - прокомментировала в среду глава администрации. - У нас живут и работают люди разных профессий и интересов, активная молодёжь, объединённые общим желанием делать свой город лучше. В день рождения Обнинска мы помним о его великом прошлом, гордимся настоящим и с оптимизмом смотрим в будущее.

Леонова пожелала всем обнинцам здоровья, мира и новых успехов.

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