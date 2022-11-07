Чиновников Калужской области просят не забывать приносить лакомства для кошки-городничей

Как мы уже сообщали, глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко назначил бездомную кошку Алису, прибившуюся к администрации, главной городничей.

И, стоит отметить, Алиса добросовестно выполняет свои обязаности – и в будни, и в выходные встречает у крыльца мэрии всех гостей (в том числе губернатора), торжественно мурлычет и приветствует граждан грациозными кошачьими потягушками, поднимая им настроение.

Алису здесь очень любят и сами чиновники, и посетители. Тем не менее, в воскресенье, 6 ноября, администрация Жуковского района официально напомнила своим сотрудникам не забывать приносить с собой лакомства, чтобы задобрить главную городничую.

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