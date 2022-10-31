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Глава района Калужской области назначил кошку главной городничей

Диана Коршикова
Опубликовано: 31.10.2022 11:34 3 1163
Глава района Калужской области назначил кошку главной городничей

Около месяца назад к Жуковской районной администрации прибилась серая кошечка с котятами. С тех пор мама-кошка, сидя на крылечке, встречает посетителей мэрии, мурлычет, дает себя погладить и в целом поднимает всем настроение.

Более того, на прошлой неделе усатая любимица публики удостоилась внимания губернатора Владислава Шапши, который лично поприветствовал кошку мягким поглаживанием и опубликовал с ней фото в социальных сетях. 

Как оказалось, ее зовут Алиса. Имя ей дал лично руководитель Жуковского района Анатолий Суярко.

- Я подумал, пусть будет Алиса в стране чудес, - смеется районный глава.

По его словам, за кошачьим семейством ухаживают сотрудники администрации, животных не прогоняют, а наоборот – гладят и подкармливают. 

Более того, Анатолий Суярко заявил, что назначил кошку главной городничей.

- Она у нас на охране: хороших людей приветствует, дает себя погладить. А если вдруг придет кто-то с дурными намерениями, то мы разрешим ей его пометить, - шутит Анатолий Владимирович.

У кошки Алисы было трое котят, одного уже пристроили, еще двоим сейчас ищут новых хозяев. Впереди холода, поэтому, думается, главная городничая будет не против, если ее дети обретут дом. Да и сама бы кошка тоже с радостью перезимовала бы в тепле. Так что, сейчас жуковские чиновники ищут для хвостатиков ответственных и любящих хозяев. желающие - приходите и забирайте себе нового членами семьи! Только предупредите главу района - чтобы городничую освободили от занимаемой должности.


 

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 31.10.2022 11:34 3 1163
Тэги: животные
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