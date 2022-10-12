Бойцы-добровльцы поблагодарили рукодельниц Калужской области за помощь

Как мы уже сообщали, женщины из Обнинска и всей Калужской области объединили силы, чтобы помочь бойцам, участвующим в СВО.

В наукограде создан специальный чат, где рукодельницы координируют свою деятельность, чтобы шить и вязать обмундирование для наших бойцов. В начале октября в чате появился командир штурмовой группы Отдельного Добровольческого штурмового батальона 5Z «Барс» Юрий Смолин, который попросил мастериц изготовить порядка 25 комплектов маскировочных халатов больших размеров.

В понедельник, 10 октября, он выложил видео-привет от бойцов, которые получили посылку.

- Ваши усилия не остались незамеченными и были высоко оценены всеми бойцами отряда, - обратились добровольцы к рукодельницам. - Мы гордимся, что в трудные времена наш народ сплотился в едином порыве. Со своей стороны обещаем бить фашистов не щадя себя. Спасибо за ваш неординарный порыв! Победа будет за нами!

Видео со словами благодарности, записнное ими, смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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