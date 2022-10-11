Сотни женщин-добровольцев из Калужской области наладили производство в помощь бойцам

Знаете, иногда бывает такое, что не понимаешь, с чего начать материал – во-первых, много героев и переплетенных сюжетов, а во-вторых – захлестывают эмоции, из-за чего первое предложение хочется сделать особенно ярким и броским. Таким, чтобы читатель обязательно зацепился и дочитал весь текст до конца, потому что рассказанная в нем история – прекрасна и хочется, чтобы о ней узнал каждый.

Но я поступлю так, как поступают герои нашей сегодняшней публикации – попробую просто спокойно сделать свою работу, без лишнего пафоса и громких фраз. Герои этой статьи – обыкновенные жительницы Обнинска, которые в эти сложные и неспокойные дни решили помочь тем, кто защищает родину в рамках спецоперации на Украине.

Для этого они организовали женское движение, участницы которого шьют и вяжут для обнинских бойцов.

Было 4 - стало 230

Движение «Шьем для наших» и его аналоги появились во многих городах России после объявления о частичной мобилизации. В Калуге рукодельницы уже давно скооперировались и ведут активную работу по пошиву. А вот в Обнинске объединяющий чат появился 30 сентября. Его создала Ксения ПЕТРОВА из Малоярославца.

- Если что, я не профи, просто – любитель-самоучка. Шью сумки и рюкзаки с вышивкой, - сразу пояснила Ксения. - С начала мобилизации все куда-то побежали. Кто-то в военкомат, кто-то в Грузию, а кто-то шить и вязать. Рукодельницы по всей стране стали объединяться в группы по пошиву для ребят. Когда есть благая цель и хорошие люди рядом, то как-то спокойнее жить…

По ее словам, несколько незнакомых женщин (два любителя и одна профессионал), хотели тихо присоединиться к ближайшей группе в Калуге, но в итоге лишь грустно болтались в чате - ездить в областной центр было далековато.

- Я решила объединить нас в свой чат, чтобы было хоть чуточку эффективнее, и предложила пригласить еще людей, - рассказывает Ксения. - Думала, соберемся группой в 10-15 человек. Но дальше произошло удивительное! Нас было четверо, когда нам пожертвовали ткань на термобелье. Это было как знак воли Божьей! А через сутки в чате было уже 150! Сейчас нас порядка 230 человек. Люди сплотились: хотят помогать, тратить деньги, время и силы.

Действительно, буквально за несколько дней сотни рукодельниц из Обнинска, Жукова, Малоярославца и Боровска заявили в чате о себе и рассказали о том, чем они могут помочь движению – кто-то мастерски владеет кройкой, кто-то спец по шитью, кто-то по вязанию, другие готовы помогать финансово, информационно или же могут предоставить помещение. Кто-то новичок и пока шьет медленно, но тоже готов присоединиться. А кто-то вообще не владеет ни оверлоком, ни спицами, но готов если понадобится купить и отвезти/привезти необходимые материалы.

Просьба бойца

Поначалу в чате творилась творческая суматоха, женщины пытались самоорганизоваться и понять – что именно и как нужно шить и вязать, ведь даже те же самые носки под берцы нужны не абы какие, а высокие, с усиленной пяткой, а в составе должно быть 80% шерсти и 20% - синтетики. Манишки, флисовые подшлемники, тактические перчатки тоже должны быть сшиты с определенными нюансами. В общем, вручную изготавливать армейское обмундирование - дело не такое простое, как могло показаться на первый взгляд.

Спустя пару дней в чате появился мужчина – командир штурмовой группы Отдельного Добровольческого штурмового батальона 5Z «Барс» Юрий Смолин. Обнинцы его знают как самого первого добровольца наукограда, который отправился в зону СВО. Воевал в Изюме и был представлен к медали «За отвагу». В своем обращении к инициативным дамам Юрий Анатольевич попросил о помощи бойцам батальона. А именно – им требовались порядка 25 комплектов маскировочных халатов больших размеров.

Работа как вы понимаете у обнинских рукодельниц с появлением такого наставника закипела втройне. Место для встречи и составления выкроек предоставил обнинский Храм на Аксеновской площади.

И пока гуру модельного конструирования и швеи колдовали над поставленными задачами, из чата выросло еще одно отдельное направление – вязальное. Организовала его психолог из Обнинска Галина ЛУГОВАЯ.

- Наша группа мелкая, не та, что развернулась в «Телеграм», - улыбается рукодельница. – У нас давно был свой скромный женский клуб, мы собирались, общались. А теперь подумали, что ведь и общаться можно с пользой – пока болтаешь, можно занять руки делом и вязать для наших мальчиков. Купили нитки, нашли женщину, которая мастерски умеет вязать на четырех спицах и теперь она нас – любителей - профессионально наставляет. На той неделе у нас была первая такая встреча, нас было шесть человек, мы начали вязать носочки и потом забрали их на доработку домой.

По ее словам, такое коллективное занятие поднимает дух и очень вдохновляет.

- Так всегда было на Руси - пока мужчины были заняты важными делами, женщины вместе ткали, вышивали. Вот и мы сейчас нашим мальчикам стараемся помочь, чем можем, - говорит Галина.

Тактические носилки

Однако помимо одежды представительницы прекрасного пола из Обнинска умеют мастерить и кое-что еще. Например, в наукограде живет женщина, которая вручную изготавливает тактические носилки, которые невероятно удобны при выносе с поля раненых. Калужская редакция уже писала о калужской группе, которая занимается их изготовлением в областном центре.

Как и другие наши героини она очень скромная, а потому не любит светиться в прессе и отвлекаться от своего занятия. Поэтому о ней нам рассказал предприниматель из Калуги Вадим К. Он же - волонтер добровольческого движения, где изготавливают специальные уникальные носилки для переноса раненых. Они называются «Фома 180» по имени их изобретателя, весят всего 380 грамм, а выдерживают вес до 200 килограмм. Их также отшивают добровольцы Калужской области. Но, как признался Вадим, рукодельница из Обнинска делает это просто виртуозно!

- На домашней швейной машинке она отшивает носилки с таким уровнем качества, что когда мы от нее их получаем, то даже не проверяем – там шов ко шву, - говорит Вадим. – Более того, она в каждый комплект вкладывает записку со своим именем и телефоном, как показатель того, что она несет ответственность за свое изделие.

По словам Вадима, обнинчанка присоединилась к движению несколько месяев назад и за это время изготовила уже порядка 70 комплектов носилок.

Сегодня свою помощь бойцам оказывают многие жительницы Обнинска и его окрестностей. В минувшие выходные, например, благотворительную акцию в поддержку движения «Шьем и вяжем для военных» провели обнинские «МногоМамы». В Малоярославце местные пенсионерки взялись за массовую вязку носочков для мобилизованных! И здесь можно лишь только выразить свое восхищение всем этим замечательным и отзывчивым женщинам!

Ну, а бойцы, которые принимают такие теплые и полезные подарки, признаются: очень бы хотелось получать пару носков с записочкой и приветом от самой рукодельницы. Так будет вдвойне теплее…

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