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Председателю СК России Бастрыкину доложат о результатах проверки по инциденту с мигрантами в обнинской школе

Диана Коршикова
Опубликовано: 29.09.2022 17:22 1 244
Председателю СК России Бастрыкину доложат о результатах проверки по инциденту с мигрантами в обнинской школе

В декабре 2021 года в одной из школ Обнинска двое учеников – дети мигрантов – совершили попытку сексуального домогательства в отношении четырёхклассницы.
Скандал попал в федеральные СМИ, следственный комитет Калужской области провел проверку и принял решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что мальчики еще не достигли возраста наступления уголовной ответственности.

В четверг, 29 сентября, информационный центр СК России сообщил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области Игорю Литвинову представить подробный доклад о результатах проверки, установленных следствием обстоятельствах происшествия, причинах и условиях, ему способствовавших. Также Бастрыкину должны будут доложить о профилактических мерах по недопущению подобных ситуаций в школах. 

- Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - уточнили в СК.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 29.09.2022 17:22 1 244
Тэги: обнинск общество мигранты
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