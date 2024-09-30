В Обнинске электромонтажника арестовали за попытку убийства
Конфликт произошёл в ночь на 28 сентября в доме на улице Калужской.
В понедельник стало известно, что подозреваемый заключён под стражу, рассказали в прокуратуре.
По версии следствия, два электромонтажника поссорились, и один из них схватился за нож. Мужчина успел ударить коллегу в шею, но тот смог убежать.
Сейчас ведётся следствие.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!