В Обнинске мужчина ранил своего знакомого ножом в шею
Жителя наукограда подозревют в покушении на убийство.
Возбуждено уголовное дело.
Об 28 сентября сообщил региональный СК.
Следствие считает, что в субботу мужчина находился в квартире на улице Калужской вместе со своим коллегой-электромонтажником.
Они поссорились, и в ходе конфликта подозреваемый сказал, что хочет убить знакомого и набросился на него с ножом, ранив его в шею.
Затем он попытался нанести еще один удар, но его оппонент увернулся, а потом выбежал на улицу.
Сейчас мужчина задержан. Проводится комплекс необходимых следственных действий.
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