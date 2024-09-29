В Обнинске мужчина ранил своего знакомого ножом в шею

Жителя наукограда подозревют в покушении на убийство.

Возбуждено уголовное дело.

Об 28 сентября сообщил региональный СК.

Следствие считает, что в субботу мужчина находился в квартире на улице Калужской вместе со своим коллегой-электромонтажником.

Они поссорились, и в ходе конфликта подозреваемый сказал, что хочет убить знакомого и набросился на него с ножом, ранив его в шею.

Затем он попытался нанести еще один удар, но его оппонент увернулся, а потом выбежал на улицу.

Сейчас мужчина задержан. Проводится комплекс необходимых следственных действий.

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