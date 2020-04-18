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Стали известны подробности избиения ребенка и собаки в Ворсино

Софья Фирсова, Фото: "Подъем"
Опубликовано: 18.04.2024 17:08 0 295
Стали известны подробности избиения ребенка и собаки в Ворсино

Ранее мы сообщали о нападении двух мужчин на девятилетнего мальчика и собаку в Калужской области.

Как сообщает издание «Подъем», пострадавший ребенок страдает эпилепсией. По данным источника, мужчины подумали, что бездомная собака угрожает их курам.

Мама ребенка рассказала, что у мальчика сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма. 

Судя по словам женщины, стая чипированных бездомных собак увязалась за ее сыном. 

- Он проходил мимо сарая двух мужчин, которые и начали избивать, это отец и сын. Они кинулись из-за этих собак, потому что эти собаки уже недели две грызут кур по Ворсину, и у них накануне, как я поняла, четыре курицы загрызли, - рассказала она. - И на основе того, что эти собаки увязались за сыном, мужчины налетели на ребёнка. Но эти собаки гуляют вообще с детьми, дети сами их кормят и играют с ними. Потом они избили собаку, после моего сына. Собака визжала. 

Женщина уточнила, что ребенок смог убежать благодаря очевидцу, который громко закричал. Мальчик вернулся домой в крови.

Происшествие взяла на контроль полиция. Судя по данным издания, одного из мужчин уже задержали. 

Животному сильно досталось от разъяренных местных. Собаку загнали в будку и избили палкой. Беднягу нашла местная жительница и рассказала, что у нее проткнут бок.Сейчас собаке ищут хозяев. 

- У этой собаки есть друг, это две собаки у нас здесь такие. Дети с ними играют. Мы будем её пристраивать, так как это уже не первый случай, когда она страдает, будем отдавать вместе со второй собакой, потому что сегодня он всё пытался пройти к ней, разворотил забор, он без неё не может. Когда её били, он гавкал, скулил, - рассказала женщина. 

В сети сейчас активно обсуждают частые жалобы на собак в селе. 

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Софья Фирсова, Фото: "Подъем"
Опубликовано: 18.04.2024 17:08 0 295
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