В Калужской области двое мужчин избили девятилетнего мальчика

Конфликт произошел в Ворсино. В полиции сообщили, что его причиной стала бездомная собака. Подробности пока не сообщаются.

Подозреваемые уже найдены, их доставили в отделение для разбирательства.

Сейчас ведется проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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