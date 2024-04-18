В Калужской области двое мужчин избили девятилетнего мальчика
Конфликт произошел в Ворсино. В полиции сообщили, что его причиной стала бездомная собака. Подробности пока не сообщаются.
Подозреваемые уже найдены, их доставили в отделение для разбирательства.
Сейчас ведется проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.
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