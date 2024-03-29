В Калужской области затопило дорогу к еще одной деревне

В пятницу, 29 марта, из-за разлива реки Исьма затопило дорогу к деревне Аграфенино.

Через некоторое время стало известно о подтоплении в дороги в деревне Староскаковское Дзержинского района.

Из-за увеличения уровня воды в Угре под водой оказалось 200 метров дороги. Дорожное сообщение затруднено.

Объездной дороги в населенном пункте нет. В деревне организовали лодочную переправу.

Также затопило несколько приусадебных участков в Обнинске. В СНТ «Нептун» и в СНТ «Электромонтажник» проезд транспорта не затруднен.

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