В Боровском районе затопило дорогу к деревне Аграфенино

В пятницу, 29 марта, река Исьма затопила 100 метров дороги в Боровском районе. Из-за этого сейчас затруднено дорожное сообщение с деревней Аграфенино, информирует пресс-служба МЧС по Калужской области.

Путей объезда нет. Судя по данным спасателей, эвакуация не требуется. У людей есть запасы еды и колодцы с питьевой водой.

Жителям области еще раз напомнили о том, что при наводнении необходимо выключить свет, газ, электричество и воду, а также собрать все ценные вещи, документы и аптечку.

- При внезапном наводнении не паникуйте и не теряйте самообладания. Поднимитесь на верхние этажи здания или на крышу, - отметили в пресс-службе.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.