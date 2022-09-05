Следователи установили подозреваемого, который избил и поджег женщину в Обнинске

Как мы уже сообщали, 30 августа в лесополосе в районе улицы Красных Зорь в городе Обнинске было обнаружено сгоревшее тело женщины, лежащей на матрасе.

В понедельник, 5 сентября, в следственном комитете Калужской области сообщили, что по данному факту ведется расследование по статье «Убийство». Погибшей оказалась 35-летняя жительница наукограда, которая, как выяснилось, перед смертью была сильно избита.

Правоохранители вычислили круг лиц, с кем в тот день отдыхала женщина.

По версии следствия, после совместного распития спиртного 43-летний мужчина, оставшись с ней наедине, из-за личной неприязни избил женщину. Чтобы скрыть следы побоев он поджег матрас, на котором она лежала, и скрылся.

- Следователи допросили свидетелей происшествия, провели очные ставки, по вещественным доказательствам назначили экспертизы, - отметили в СК. - Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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