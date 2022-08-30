В обнинском пролеске нашли обугленный труп женщины

Как сообщает паблик «Обнинск Онлайн», во вторник, 30 августа, в пролеске на улице Красных Зорь, 36 в Обнинске был обнаружен обгоревший труп женщины. По предварительным данным, ей могло быть от 35 до 45 лет.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Как говорят жители окрестных домов, в этой лесопарковой зоне часто базируются местные маргинальные личности. Более того, они обустроили здесь свою полянку, где расположили матрасы и место для пикника.

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