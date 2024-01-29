В Калужской области водитель снегохода погиб под колесами машины

Ранее мы сообщали о ДТП в селе Недельное Малоярославецкого района Калужской области.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что 24-летний молодой человек выезжал со стороны улицы Центральной и не уступил дорогу «Ладе», у которой было преимущество. За рулем автомобиля был 57-летний водитель, который ехал из села Недельное в сторону Малоярославца.

Водитель снегохода скончался от полученных травм.

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