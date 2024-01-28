В Малоярославецком районе автомобиль улетел в кювет после наезда на пешехода

В Малоярославецком районе Калужской области автомобиль улетел в кювет, сбив пешехода, сообщает ГУ МЧС региона.

В субботу днем, 27 января, в 15 часов 59 минут появилась информация о ДТП в селе Поречье. На улице Шоссейной автомобиль "Лада Веста" сбил пешехода, после чего оказался в кювете.

В ДТП есть пострадавший. Причины происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.