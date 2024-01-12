В Обнинске вынесли приговор водителю «Ауди», который насмерть сбил 21-летнего парня
Городской суд Обнинска вынес приговор 22-летнему парню, который в сентябре за рулем «Ауди» сбил на проспекте Ленина 21-летнего пешехода.
От полученных травм пострадавший спустя три дня умер в больнице.
Как установило следствие, водитель двигался с превышением скорости и сбил парня на пешеходном переходе.
Виновника приговорили к двум годам принудительных работ и лишению водительского удостоверения на три года.
Жене погибшего он обязан выплатить миллион рублей, сообщили 12 января в прокуратуре Калужской области.
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