Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск

В Обнинске вынесли приговор водителю «Ауди», который насмерть сбил 21-летнего парня

Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 12.01.2024 11:28 1 324
В Обнинске вынесли приговор водителю «Ауди», который насмерть сбил 21-летнего парня

Городской суд Обнинска вынес приговор 22-летнему парню, который в сентябре за рулем «Ауди» сбил на проспекте Ленина 21-летнего пешехода.

От полученных травм пострадавший спустя три дня умер в больнице.

Как установило следствие, водитель двигался с превышением скорости и сбил парня на пешеходном переходе.

Виновника приговорили к двум годам принудительных работ и лишению водительского удостоверения на три года.

Жене погибшего он обязан выплатить миллион рублей, сообщили 12 января в прокуратуре Калужской области.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Дмитрий Ивьев. Фото из архива.
Опубликовано: 12.01.2024 11:28 1 324
Тэги: дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Китайские бренды впервые заняли все верхние позиции в розничной сети МегаФона и Yota
Вырос спрос на мобильный трафик на горных курортах России
МегаФон начинает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway
Дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры
Причины доверить организацию похорон в Минске ритуальной компании
Маникюр: идеальная сфера деятельности для творческих женщин с навыками рисования

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru