Сбитый в центре Обнинска 21-летний парень скончался в больнице
Ранее мы сообщали о ДТП около дома №223 на проспекте Ленина в Обнинске. 22-летний мужчина за рулем «Ауди А5» сбил 21-летнего парня на пешеходном переходе.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В пятницу, 15 сентября, в прокуратуре сообщили, что пострадавший умер от полученных травм.
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