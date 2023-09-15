Сбитый в центре Обнинска 21-летний парень скончался в больнице

Ранее мы сообщали о ДТП около дома №223 на проспекте Ленина в Обнинске. 22-летний мужчина за рулем «Ауди А5» сбил 21-летнего парня на пешеходном переходе.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В пятницу, 15 сентября, в прокуратуре сообщили, что пострадавший умер от полученных травм.

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