Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением в Обнинске
В пятницу, 5 января, прокуратура Калужской области сообщила, что начала проверку из-за проблем с отоплением в многоквартирных домах №№ 2, 4, 6 по улице Поленова в Обнинске.
По результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход устранения неисправностей взят на контроль прокуратуры Обнинска.
Ранее мы рассказывали, что в Обнинске жители четырех улиц замерзают из-за недостаточного давления газа.
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