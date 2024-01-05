Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением в Обнинске

В пятницу, 5 января, прокуратура Калужской области сообщила, что начала проверку из-за проблем с отоплением в многоквартирных домах №№ 2, 4, 6 по улице Поленова в Обнинске.

По результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход устранения неисправностей взят на контроль прокуратуры Обнинска.

Ранее мы рассказывали, что в Обнинске жители четырех улиц замерзают из-за недостаточного давления газа.

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