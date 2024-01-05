В Обнинске жители четырех улиц замерзают из-за недостаточного давления газа

В четверг вечером, 4 января, администрация города Обнинска сообщила о проблеме недостаточного давления газа на нескольких улицах города, из-за чего обнинцы мерзнут в своих домах.

- В связи с сильными морозами поступают обращения жителей домов по улицам Кленовая, Сосновая, Бутурлиных, Боровская, отдалённых от частной газораспределительной подстанции, на недостаточное давление газа и связанную с этим проблему с отоплением, - сообщает администрация. - Управление городского хозяйства находится на связи с руководством кооператива «Свой дом» и Газпром газораспределение Обнинск, чтобы совместно определить пути решения проблемы.

О решении проблемы информации пока не было.

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