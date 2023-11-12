В Обнинске 73-летняя пенсионерка на «Ауди» перепутала педали и въехала в остановку

Как мы писали ранее, в Обнинске автомобиль протаранил остановку общественного транспорта.

В воскресенье, 12 ноября, прокуратура города Обнинска сообщает подробности.

Предварительно известно, что за рулем была 73-летняя. При совершении маневра она перепутала педали тормоза с газом, произошло ДТП.

Виновница ДТП понесет административную ответственость и компенсирует причиненный ущерб.

Прокуратура обратила внимание на хромающего мужчину на видео, его просят сообщить свои данные для объективного установления обстоятельств произошедшего по телефону дежурного прокурора 8 (910) 520-31-09.

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