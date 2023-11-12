В Обнинске автомобиль протаранил остановку общественного транспорта
В воскресенье, 12 ноября, в 8.26 утра на проспекте Ленина, 82 автомобиль такси врезался в остановку.
Чудом не пострадал маленький ребенок, а вот молодому парню повредило ногу.
Сотрудники расположенного рядом медицинского центра "Кедр" вызвали скорую и помогли пострадавшему.
ЧП попало на камеры видеонаблюдения.
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