В Обнинске найден погибшим пропавший 65-летний мужчина
Днем в среду, 27 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в Обнинске найден погибшим 65-летний мужчина.
Этого человека, который нуждался в медицинской помощи, искали с 25 сентября.
- Найден, погиб, - говорится в сообщении волонтеров. - Приносим свои искренние соболезнования родным и близким.
Что именно с ним произошло, пока не уточняется.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!