В Обнинске найден погибшим пропавший 65-летний мужчина

Днем в среду, 27 сентября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в Обнинске найден погибшим 65-летний мужчина.

Этого человека, который нуждался в медицинской помощи, искали с 25 сентября.

- Найден, погиб, - говорится в сообщении волонтеров. - Приносим свои искренние соболезнования родным и близким.

Что именно с ним произошло, пока не уточняется.

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