В Обнинске пропал 65-летний мужчина
В городе Обнинск Калужской области пропал 65-летний Егор Харченков. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, 25 сентября ушел в неизвестном направлении, сообщили вечером в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:
- Рост: 176 см.
- Телосложение: полное.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые.
- Был одет: бежевая ветровка, серая футболка, черные брюки, белые ботинки, синяя бейсболка.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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