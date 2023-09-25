В Обнинске пропал 65-летний мужчина

В городе Обнинск Калужской области пропал 65-летний Егор Харченков. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, 25 сентября ушел в неизвестном направлении, сообщили вечером в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост: 176 см.

Телосложение: полное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые.

Был одет: бежевая ветровка, серая футболка, черные брюки, белые ботинки, синяя бейсболка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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