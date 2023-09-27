В Обнинске закрыли подземный переход

Во вторник, 26 сентября, в Обнинске начался ремонт подземного перехода. Он закрыт для пешеходов, сообщили в МУП «Коммунальное хозяйство».

- Просим жителей и гостей Обнинска с пониманием отнестись к временным неудобствам и приносим свои извинения, - заявили коммунальщики.

Ремонт обещают завершить к середине ноября.

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