Подземный пешеходный переход в Обнинске закроют с 26 сентября

Со вторника, 26 сентября, в Обнинске будет закрыт проход по подземному переходу через железную дорогу. Об этом в пятницу сообщили в администрации города.

Там начинается ремонт, который продлится до середины ноября.

- Пока будет идти ремонт, подземный переход будет закрыт. Просим жителей и гостей Обнинска отнестись к этому с пониманием и приносим извинения за временные неудобства, - заявили в администрации.

Снаружи и внутри переход облицуют металлическим сайдингом, внутри выполнят гидроизоляцию, покрасят потолок, установят новые входные двери, освещение и камеры видеонаблюдения.

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