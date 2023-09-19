Стало известно, когда в Обнинске отремонтируют подземный переход
На прошлой неделе мы рассказывали, что гости Обнинска ужаснулись состоянием подземного перехода у автовокзала. После этой публикации проблему обсудили на планерке в администрации.
Там сообщили, что 29 сентября планируется подписать контракт с подрядчиком, который проведет ремонт перехода.
На работы отводится 50 дней. То есть к концу ноября все должно быть выполнено.
По словам главы администрации Татьяны Леоновой, не все работы в переходе можно выполнить из-за особенностей конструкции.
- Тем не менее, он будет отремонтирован, станет чистым, - заверила Леонова. - Дальше будем думать о его обслуживании. В переходе запланировано освещение и видеонаблюдение.
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