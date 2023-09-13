Гости Обнинска ужаснулись состоянием подземного перехода
Жители Обнинска давно жалуются на состояние подземного перехода в районе автостанции. А во вторник, 12 сентября, появилась жалоба и от гостей наукограда.
- Буквально на днях пришлось мне посетить Обнинск проездом, - рассказала женщина на странице главы региона. - Сопровождала гостью, которая ранее об Обнинске не знала ничего, поэтому по дороге в электричке изучала информацию и смотрела картинки. А вот потом. Нам нужно было перейти через подземный переход к автостанции... Я очень давно не испытывала такого стыда.
На публикацию отреагировали в администрации Обнинска.
- В текущем году планируем провести косметический ремонт подземного пешеходного перехода с обустройством нового освещения, обновлением панелей на стенах и установкой видеокамер, - пообещали чиновники.
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