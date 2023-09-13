Гости Обнинска ужаснулись состоянием подземного перехода

Жители Обнинска давно жалуются на состояние подземного перехода в районе автостанции. А во вторник, 12 сентября, появилась жалоба и от гостей наукограда.

- Буквально на днях пришлось мне посетить Обнинск проездом, - рассказала женщина на странице главы региона. - Сопровождала гостью, которая ранее об Обнинске не знала ничего, поэтому по дороге в электричке изучала информацию и смотрела картинки. А вот потом. Нам нужно было перейти через подземный переход к автостанции... Я очень давно не испытывала такого стыда.

На публикацию отреагировали в администрации Обнинска.

- В текущем году планируем провести косметический ремонт подземного пешеходного перехода с обустройством нового освещения, обновлением панелей на стенах и установкой видеокамер, - пообещали чиновники.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.