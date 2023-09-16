В Боровск привезли ТУ-134-3 с легендарной историей

Ранее мы сообщали о судебном разбирательстве из-за дома с самолетом в Боровске. Тогда хозяина экспозиции обязали убрать местную достопримечательность.

Однако местные жители не захотели расставаться с излюбленным местом и поддержали основателя необычной экспозиции. Как нам удалось выяснить, самолет не убрали, а судебное разбирательство еще продолжается.

Мы поговорили с руководителем музея Эдуардом Кацем. Он рассказал о том, что в музей прибыл легендарный самолет ТУ-134-3. Он намного больше ЯК-40, за существование которого пришлось побороться через суд.

- Новый экспонат с богатой историей. Этот ТУ-134 когда-то возил космонавтов на Байконур, - рассказал Эдуард. - Сегодня в музей приехал посетитель из Аргентины, он гостил неподалеку у своих родственников. Видели бы вы, как он удивился, что в таком маленьком городке можно попасть в кабину самолета.





Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.