Суд заставил хозяина «дома с самолетом» ликвидировать местную достопримечательность

Собственника «дома с самолетом» в Боровске через суд обязали привести постройку в нормативный вид, сообщили в объединенной пресс-службе судов в четверг, 10 августа.

Было установлено, что в 2021 году ответчик на участке в зоне исторической застройки возвел дом без необходимого уведомления. Местная администрация вынесла в адрес мужчины предписание об остановке строительных работ до получения разрешения, которое арендатор не исполнил.

Судебная экспертиза признала, что внешний вид дома не соответствует исторической зоне.

- Имеется отступление от линии застройки улицы, к уличному фасаду дома прикреплена передняя часть самолета ЯК-40, форма крыши, материалы и цвет фасадов и ограды принципиально отличают дом от всех домов в границах территории исторического поселения,- отметили в пресс-службе.

Ответчик не согласился и подал на апелляцию. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

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