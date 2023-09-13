«Я не позволяла себе пить воду, так как там нет туалета»: в Обнинске пожаловались на автостанцию

В среду, 13 сентября, на странице главы региона появилась жалоба от посетительницы автостанции в Обнинске. Женщина недовольна отсутствием туалета.

- Я была проездом в Обнинске, - отметила она. - Приехала на электричке и более двух часов надо было ждать нужную мне маршрутку. Был жаркий день Я не позволяла себе пить воду, так как там нет туалета. И нет ни одной лавочки, где можно было бы присесть. Такое важное место, много транзитных пассажиров и нет туалета. Это как так? Да, не умеем мы обеспечивать бытовые необходимости на должном уровне. Что не умеем, то не умеем. Почему-то считается, что это ерунда, мелочь. А все в жизни и начинается с мелочей.

На эту жалобу отреагировали в городской администрации.

- Можно воспользоваться туалетом торгового комплекса «Привокзальный» на первом этаже, посетители могут подойти к охраннику, он откроет дверь, также на платформе РЖД в сторону Москвы расположен туалет, - заявили чиновники. - На вокзале есть пункт продажи билетов, там установлены лавочки, где можно переждать транспорт.

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