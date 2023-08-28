В Обнинске запустили светофор на южном въезде

В Обнинске отремонтировали и запустили светофор в тоннеле на Южном въезде. Об этом сообщили в администрации города.

Как пояснили чиновники, после происшествия с большегрузом потребовалось время, чтобы восстановить работу светофора, но теперь он работает в штатном режиме.

Напомним, 25 августа большегруз повредил тоннель, что привело к сбою в движении поездов.

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