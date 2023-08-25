В Обнинске возможны задержки поездов дальнего следования
В пятницу, 25 августа, в Обнинске большегруз повредил тоннель на южном въезде в город. Из-за обрушения плиты пришлось перекрыть данный участок дороги.
Многие жители были обеспокоены из-за расписания пригородных электричек. Ситуацию прокомментировали в горуправе.
- Задержки были, отмены не было, - отметили в городской управе. – По информации справочной ж/д вокзала по пригородным электричкам отмены не было, по поездам дальнего следования была и ещё возможна задержка проходящих от часа до полутора.
Пассажирам порекомендовали следить за изменениями на официальном сайте РДЖ.
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