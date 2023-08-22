Стало известно о состоянии ребенка, получившего травмы на детской площадке в Обнинске

Ранее мы сообщали о несчастном случае с 9-летним ребенком на детской площадке в Обнинске.

Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко прокомментировал ситуацию. Мальчик был доставлен в больницу.

- Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, - отметил Пахоменко. Ребенок находится под наблюдением врачей. Угрозы жизни нет.

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