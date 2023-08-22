В Обнинске 9-летний мальчик получил травмы на детской площадке

Прокуратура Обнинска организовала проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о травмировании 9-летнего ребенка на детской площадке на улице Победы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства во вторник, 22 августа.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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