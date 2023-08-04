В Калужской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девочку

Около 12:00 в пятницу, 4 августа, в Малоярославецком районе Калужской области нашли пропавшую 16-летнюю девочку. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Как мы писали ранее, о ее местонахождении было неизвестно с 4 августа.

-Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде. Пока не уточняется, где она находилась в течение этого времени.

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